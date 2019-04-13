شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول مستشفى عائم لنيل بني سويف للكشف المجاني على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن وصول أول مستشفى عائم بمرسى النيل بالمحافظة بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة الصحة ونادي الروتاري، والتي يتم من خلاله تنظيم قافلة طبية للطفل والأم تحت شعار«مستشفى الخير».

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وأضاف «حميدة» خلال تصريحات صحفية، إن المستشفى العائم رسى بمرسى النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، أن القافلة تستمر حتى يوم 19 ابريل، وذلك للكشف على الأطفال من عمر يوم وحتى 12 سنة بالمجان وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للاطفال التي تتطلب تدخل جراحي، وذلك بمشاركة فريق طبي من الأطباء والاستشاريين.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بني سويف أن المستشفى العائم يضم تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للأشعة وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية والعلاج بالمجان.

ويقدم المستشفى خدماته الصحية والاجتماعية في 8 محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة، حيث ترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين، حيث بدأت من محافظة اسوان جنوبا وصولا إلى محطتها قبل الأخيرة ببني سويف.