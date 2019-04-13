شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا الخميس المقبل احتفالاً بـ«يوم التراث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور «خالد العناني» وزير الآثار، فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانا يوم الخميس المقبل، احتفالاً بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام. وذكر بيان صادر عن الوزارة السبت، أن الهدف من تحديد يوم 18 أبريل كيوم عالمي للتراث، هو توجيه انتباه العالم إلى التراث المهدد بالإندثار، وخاصة في المواقع التراثية في العالم.

وتشمل قائمة المواقع الأثرية الموجودة في مصر على كلاً من قائمة التراث العالمي كنيسة (أبومينا) بالإسكندرية، طيبة (الأقصر) والقاهرة التاريخية، آثار النوبة من فيلة إلى أبوسمبل، وجبانة منف (من أبورواش إلى دهشور)..كما تمت إضافة (دير سانت كاترين) عام 2002 إلى القائمة، ووادي الحيتان بالفيوم كموقع تراث طبيعي عام 2005.

Advertisements

وأصدر الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في ديسمبر الماضي قراراً برقم 550 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء (الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة) ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والاستثمار، والنقل، وجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.

وتختص اللجنة- وفق القرار- بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها، وتعظيم إمكاناتها، والإستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، كما تختص اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر، بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها.