شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» توافق على تجنس 41 مواطنًا بجنسيات أجنبية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 86، 5 قرارات لوزارة الداخلية، بشأن التجنس بجنسيات أجنبية. وجاء في قرار وزير الداخلية، يؤذن لـ41 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما يؤذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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