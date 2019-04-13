شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بذوى الإعاقة.. تعليم ضباط الجيزة لغة الإشارة للتعامل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت دورة تدريبية لعدد من الضباط المسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجيزة، وذلك بحضور عدد من الخبراء فى مجال لغة الإشارة، وتخلل الدورة تدريب تفاعلى للضباط الذين خاضوا التدريب، حيث عبر الجميع عن مدى استفادتهم من الدورة وأشاد المدربين باستجابة الضباط المتدربين، وتم منحهم شهادات معتمدة من الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لمواكبة التطورات، والتفاعل مع كافة المتغيرات وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الشرطة وتوطيد العلاقة مع كافة مختلف شرائح المجتمع ولاسيما ذوى الإعاقة.

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وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع – وذلك بشأن تلقى عددٍ من الضباط المسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة - تدريب فى لغة الإشارة على يد بعض الخبراء فى هذا المجال لترجمة أقوال الصم وذوى الإعاقة السمعية أثناء مباشرة التحقيقات وتلقى البلاغات.