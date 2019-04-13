شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستشير خدام المنيا فى تقسيم الايبارشية وتجليس الأنبا مكاريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بـ100 من خدام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، للتباحث حول مستقبل الإيبارشية، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم.

وطلب البابا تواضروس عقد لقاء مع خدام ايبارشية المنيا وأبوقرقاص، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، لمحاولة الوصول إلى رؤية خاصة بمستقبل الايبارشية، خاصة أنه يتعين تجليس الأسقف خلال الفترة المقبلة.

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وجاء اجتماع البابا تواضروس مع خدام ايبارشية المنيا وابوقرقاص، بعد أن سبق والتقى الكهنة للتعرف على رؤيتهم فيما يخص تقسيم الايبارشية إلى اثنين.

وأجمع الكهنة على بقاء ايبارشية المنيا وابوقرقاص دون تقسيم، على أن يجلس الأنبا مكاريوس اسقفا على الايبارشية بالكامل.