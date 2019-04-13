محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: تتسلم شركة مصر للطيران الطائرة الثانية الجديدة من صفقة البوينج طراز 787 الشهيرة باسم الدريم لاينرز خلال الاسبوع الجاري، وتصل مطار القاهرة الدولي الخميس المقبل. غادر مطار القاهرة وفد الشركة إلى سياتل الأمريكية لاستلام الطائرة الجديدة وتجربتها قبل انضمامها إلى الأسطول لتبدأ رحلاتها ضمن جدول تشغيل الشركة. كانت الشركة وقعت صفقة تضم 6 طائرات بوينج تصل تباعا حتى شهر يوليو المقبل.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس المقبل.. الطائرة البوينج الثانية لمصر للطيران تصل القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.