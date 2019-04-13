شركات الطيران المصرية تستأنف رحلاتها إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استأنفت شركات الطيران المصرية رحلاتها إلى المطارات السودانية، بعد تعليقها لمدة 24 ساعة، على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي تشهدها السودان.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم استأنفت صباح اليوم السبت، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها 140 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أيضا على مدار ساعات اليوم، موضحة أن الشركة تسير 3 رحلات يوميا إلى السودان.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرى، أخطرت جميع شركات الطيران المصرية، أول أمس الخميس، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية.

وأوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم من اليوم الخميس، إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الملاحة الجوية، في إطار الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.​