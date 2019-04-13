وزير الإسكان يُصدر قراراً وزارياً باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2019 باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018، وذلك إعمالاً لنصوص قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، والتي تقضي بإعداد مخططات استراتيجية تحدد الرؤية المستقبلبة للتنمية العمرانية، ولا سيما بالمدن الجديدة الجارى إنشاؤها.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48971.56 فدان، وعدد سكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة، موضحاً أن أهمية مدينة العلمين الجديدة، تبرز في دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالي الغربي (برج العرب ومرسي مطروح والسلوم)، وعلى مستوى دول البحر المتوسط كمدينة ساحلية في موقع متميز، تنافس مدن 22 دولة تطل على المتوسط.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان اليوم، أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالى 14 ألف فدان، وتضم استخدامات (سياحية، سكنية بأنواعها، خدمات)، وجارٍ بها تنفيذ مشروعات مثل (الحى اللاتينى – المدينة التراثية – أبراج باراتفاعات تصل إلى 170 متراً).