مباحث التموين: ضبط 114 ألف عبوة دواء محظور تداولها داخل صيدلية بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 114 ألف عبوة دواء مجهولة المصدر داخل صيدلية بعابدين. كان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية قدرها 114187 عبوة وقرص، خاصة بعلاج بعض الأمراض، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأي تحليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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