الأموال العامة تضبط سيدة أنشأت أكاديمية وهمية لتزوير الشهادات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة أنشأت أكاديمية وهمية لتزوير الشهادات الدراسية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوبة للعديد من الجامعات الحكومية

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام سيدة، حاصلة على بكالوريوس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بإنشاء أكاديمية وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، واتخاذها مقراً لمزاولة نشاطها الإجرامي المؤثم في مجال تزوير الشهادات الدراسية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوبة للعديد من الجامعات الحكومية، وكذا الحصول على الدورات المتقدمة في اللغة الإنجليزية من إحدى الجامعات الأجنبية بالبلاد والممهورة بخاتم شعار الجمهورية وموثقين من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر الأكاديمية المشار إليها وبالتفتيش تم ضبط 29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بأسماء مختلفة باللغة العربية والإنجليزية ممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلدة، عدد 2 شهادة خالية البيانات المستخدمين في اصطناع الشهادات المزورة وممهورين بعدد من أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لإحدى الجامعات، وكذا خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية، وأكلاشيه منسوب لذات الجهة.

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كما تم ضبط مجموعة من الأوراق البيضاء عليها عدد من الدمغات الحكومية المقلدة، 2 خاتم خشبي يقرأ بصمتهما باللغة الإنجليزية لأسماء أكاديميات خاصة، وكذا خاتم بلاستيكي خاص بشعار الأكاديمية ، وكذا خاتم بلاستيكي تقرأ بصمته الأكاديمية، عدد ( 2 ) أكلاشيه بلاستيكي خاص بالأكاديمية ، 2 ورقة بيضاء اللون مطبوع عليها صورة عملة مالية فئة المائتي جنيه مصري بالحجم الطبيعي ملونة ، 4500 جنيه، 3 كارنيهات منسوبين لإحدى الجامعات الأجنبية عليهم شعار الأكاديمية، كارنيه منسوب صدوره لإحدى الأكاديميات، مجموعة من شهادات الخبرة باللغة الإنجليزية ممهورة بأختام وأكلاشيهات منسوبة لإحدى الجهات.

وضُبط أيضا مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى شركات التنمية العقارية، وممهورة بأكلاشيهات خاصة بإحدى الجامعات الأجنبية وإحدى الأكاديميات، تفويض منسوب صدوره لإحدى الجامعات الأجنبية وممهور بعدة أختام منسوبة لذات الجهة تفيد اعتماد الأكاديمية المشار إليها من الجامعة، مجموعة من شهادات الخبرة تفيد الحصول على دراسات من الأكاديمية المشار إليها ومجموعة أخرى من شهادات الخبرة منسوبة لإحدى الأكاديميات بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الإنجليزية.

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفت بمزاولتها النشاط الإجرامي المشار إليه من خلال مقر الأكاديمية المذكور بغرض تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.