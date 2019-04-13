أخبار مصر | غدا.. محافظ القاهرة يشهد إطلاق أولى قوافل "أولادنا في عنينا" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محافظ القاهرة يشهد إطلاق أولى قوافل "أولادنا في عنينا" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إطلاق أولى قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون برعاية وزارة التربية والتعليم، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه سيتم إطلاق قافلة طبية غدا ضمن مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون بالتعاون مع محافظ القاهرة ومدارس المصرية للغات، وأوركيديا للصناعات الدوائية، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع مع السيد محافظ القاهرة، وبحضور أفضل استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، وأيضا إجراء التحاليل الطبية والتي تتم بدقة عالية لمعرفة نسبة الأنيميا بالدم.

وأضاف عبد الفتاح، أن مبادرة "أولادنا في عنينا" نجحت في الكشف على أكثر من 15 ألف تلميذ بالمدارس في المحافظات، وتتكفل المبادرة بإجراء تحاليل الأنيميا والسكري والكشف على أمراض العيون، وأيضا صرف أدوية الأنيميا للتلاميذ خلال القافلة وصرف أدوية العيون، وإجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة والياج وأيضا عمليات الحول للأطفال.

وقالت نسرين جاب الله رئيس مجلس إدارة مدارس المصرية للغات، أن هذه القافلة هي ثاني قوافل التعاون المشترك مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وكانت القافلة الأولى بمدرسة الجراى الابتدائية بالفيوم، حيث تم الكشف على أمراض الأنيميا والسكري والعيون لجميع تلاميذ المدرسة بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والتضامن.

وأضافت جاب الله، أن مدارس المصرية للغات مستمرة في دعم كافة المدارس في القرى الأكثر فقرا، من خلال مبادرة "أولادنا في عنينا" وفي إطار المشاركة في مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة داخل المدارس لأولادنا.