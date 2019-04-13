أخبار مصر | عاجل.. "السكك الحديدية" تحصد أول ثمار توجيهات "الوزير"

وأدت هذه العوامل والإجراءات المتخذة الى زيادة الايرادات المحققة خلال الفترة من142019 حتي 742019 حيث بلغت الإيرادات 41.7 مليون جنيه، في حين بلغت الإيرادات في الفترة المماثلة في الشهر الماضي من 1-3-2019 حتى 7-3-2019 33.4 مليون جنيه، لتكون الإيرادات قد زادت في الأسبوع الأول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس 2019 بمقدر 8.332.438 ملايين جنيه وهو ما يمثل زياده مقدارها 25%.

وأضافت هيئة السكك الحديدية في بيانها، أنها تقوم باستمرار وفقا لتعليمات وزير النقل بزيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وزيادة منافذ صرف التذاكر الأمر الذي انعكس على الايرادات المحققة نتيجة لهذه الجهود المبذولة، وذلك في ظل تنفيذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية للعديد من المشروعات الضخمة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تتكلف مليارات الجنيهات بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا كما أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تلاحظ استجابة عدد كبير من الركاب لهذه المبادرة والحرص على التوجه الى شبابيك التذاكر للحصول عليها.

وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا امس مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.