أخبار مصر | فرج عامر يتقدم بتشريع لإعفاء تبرعات الجمعيات بالكامل من الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يتقدم بتشريع لإعفاء تبرعات الجمعيات بالكامل من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون للمساواة في المعاملة الضريبية للتبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يتم خصم المبلغ بالكامل من حصة المتبرع من الضرائب، مثل ما يتم خصمه بالكامل للمتبرع لأي جهة حكومية.

وقال "عامر"، إنه لا يعقل أن يتم إعفاء التبرعات المقدمة للحكومة من الضرائب نهائيا في حين يتم الإعفاء بنسبة 10 % فقط للتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا أن مشروع القانون هدفه المساواة الكاملة لإعفاء التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالكامل من الضرائب.

وأشار "عامر" إلى أن تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقدم خدماتها للمواطن من محدودي الدخل ويتم التنسيق بينها وبين الحكومة للقضاء على قوائم الانتظار من مرضى القلب والعيون وغيرها من الأمراض المزمنة إضافة إلى توفير المسكن الملائم لغير القادرين وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية مؤكدا أن عدم المساوة في المعاملة الضريبة يعني وجود شبهة عدم الدستورية لقانون الضرائب.

