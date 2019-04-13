أخبار مصر | الخميس.. دخول المتاحف والأماكن الأثرية مجانًا لهذا السبب

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أعلنت وزارة الآثار في بيان رسمي لها، صباح اليوم، عن فتح الزيارة بالمجان للمتاحف والأماكن الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك للمصريين، وللعرب والأجانب المقيمين، يوم الخميس 18 أبريل الجاري.

وأشار البيان إلى أن ذلك الإجراء يأتي من وزارة الآثار، بمناسبة احتفال العالم بيوم التراث.

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يوم التراث العالمي (بالإنجليزية: world heritage day) وهو يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل.

وقد حدد اليوم المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني.

وذلك حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.