أخبار مصر | ننشر تأخيرات القطارات على جميع الخطوط اليوم

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة

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وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا وقد عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا امس مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين

بدأ الاجتماع باستعراض التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل والذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الافراد وسيولة الحركة المرورية في المنطقة

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال الموانئ الجافة حيث ستقوم وزارة الاسكان بمد المرافق الى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف حيث أشار وزير النقل انه سيتم ارسال قائمة بأولويات اقامة شبكة الموانئ الجافة الى وزارة الاسكان لادخال ومد المرافق وفقا لهذه الاولويات أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي LRT ( السلام- العاشر من رمضان –العاصمة الادارية) فأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الصيني على قيام الشركات المصرية المنفذه للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع مشيرا الى أن المشروع في مرحلة تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني

كما اطلع الوزيران على الموقف النهائي للتقييمات الفنية والمالية الخاصة بمونوريل العاصمة الادارية ومونوريل 6 اكتوبر تمهيدا لمناقشة واعتماد نتائجها النهائية واعلان التحالف الفائز في اجتماع اللجنة العليا للمشروع حيث أكد وزير النقل على أهمية المشروعين وذلك في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبري أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيتم ادخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر

مضيفا أن مونوريل العاصمة الادارية يربط العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة بالقاهرة عند الخط الثالث للمترو بطول 52كم كما يربط العاصمة الادارية ومدينة القاهرة الجديدة ومنطقة وميناء السخنة مع شبكة سكك حديد الجمهورية في تكامل مع خط سكة حديد القاهرة أسوان كما سيسهم في تنمية المناطق علي إمتداد مسار المشروع ويفتح أفاق جديدة للتنمية بالاضافة الى ربط المناطق اللوجستية بالعين السخنة بالعاصمة والمدن الجديدة كما سيساهم في اختصار زمن الرحلات وبالتالي توفير وقت المواطنين في الإنتقالات وتوفير فرص عمل للعاملين القائمين علي إنشاء الخط وكذا أعمال التشغيل والصيانة للخط مستقبلا وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئي مقارنة بالتلوث الناتج عن المركبات لنقل نفس اعداد الركاب

ومن جانبه أكد وزير الاسكان على أهمية هذه المشروعات في احداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيرا الى أن مونوريل 6 أكتوبر يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الجيزة بطول 42كم ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المنخفض بالمدينة والذي يتعدي 100 ألف وحدة سكنية وكذلك تحقق المرحلة الثانية من المشروع ربط مباشر مع مشروعات التنمية جنوب اكتوبر والتوسعات الجنوبية ويربط مع نهاية المرحلة الاولي من الخط الرابع لمترو الانفاق

المساهمة في تنمية ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وتوسعاتها المستقبلية بالاضافة الى توفير الوقت والوقود المستهلك والحوادث للمركبات علي محور 26 يوليو للمتجه إلي غرب القاهرة.