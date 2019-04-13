مصر | "منتهكو حرمة الموتى".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بوابات المقابر بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منتهكو حرمة الموتى".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بوابات المقابر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق ثلاثة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، على تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة التي لم تقتصر على مقتنيات الأحياء فقط، بل امتدت لتطال من حرمة الأموات، طمعاً فى الاستيلاء على البوابات الحديدية للمقابر.

ودلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على هذا النشاط الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( فرد خرطوش – سلاح أبيض "سيف"- عتلة حديدية ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم السلاح للدفاع، وأقرو بارتكاب (6) حوادث بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وأرشدوا عن المسروقات (عدد من البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر) لدى عميلهم "سيئ النية"- مسجل جنائى- تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.