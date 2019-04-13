مصر | ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 30 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 30 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:

ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع تاجر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو 21مليون جنيه خلال عام.



وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب - مواليد 1998، تاجر ومستورد - مواليد 1965 – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى"جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو ( 21،000،000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصرى). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى"جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو ( 21،000،000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصرى). وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب - مواليد 1998، تاجر ومستورد - مواليد 1965 – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى"جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو ( 21،000،000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصرى). ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. Advertisements وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام (سائق – مواليد 1986 "يعمل بالخارج"، " شقيقه" مواليد 1991 - حاصل على دبلوم زراعة)، ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك، أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى مايعادل (2،000،000) إثنين مليون جنيه مصرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى مايعادل (2،000،000) إثنين مليون جنيه مصرى. ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل - مواليد 1987"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وإستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة - كائنة بدائرة القسم، والتى تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزى لإرتكابها بعض المخالفات، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (1،500،000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهرى قدره (2000 جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

