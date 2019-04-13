مصر | "هدده بنشر صور خاصة لزوجته".. سقوط شخص ابتز مواطنا وبحوزته فرد خرطوش بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هدده بنشر صور خاصة لزوجته".. سقوط شخص ابتز مواطنا وبحوزته فرد خرطوش بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الأمنية في المنيا، من ضبط شخص وبحوزته سلاح خرطوش ابتز آخر بهدده بنشر صور لزوجته ما لم يعطه مبالغ مالية.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا" بتضرره من مستخدم أحد الهواتف لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص به عبر تطبيق "الواتس أب" تتضمن صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته وتهديده وابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

وأسفرت جهود فريق البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات السرية عن تحديد مرتكب الواقعة - مقيم بذات الدائرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً (قطاع الأمن العام – مديرية أمن المنيا) تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبالتفتيش تم ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وملكيته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع ، وأضاف بقيامه بالتخلص من الهاتف والشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة خشيه افتضاح أمره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.