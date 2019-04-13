مصر | "الديب" بقضية كنيسة حلوان: لا علاقة لموكلي بالسلاح الموجود بالحادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الديب" بقضية كنيسة حلوان: لا علاقة لموكلي بالسلاح الموجود بالحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى مرافعة الدفاع في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

والتمس المحامي فريد الديب براءة موكله "المتهم الأول"، استنادا على بطلان الضبط والتفتيش في منزل المتهم نظرا لإجرائه قبل صدور الإذن الخاص به في مارس، بجانب انتفاء التهمة الموجهة للمتهم الأول حول إمداد السلاح وحيازة سلاح غير مرخص، مضيفا: "لا علاقة لموكلي بالسلاح الموجود بالحادث كما أدفع ببطلان ضبط البندقية المنسوبة إليه".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان" لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.