مصر | داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع بدون ترخيص.. ضبط 22 طن تمور منتهية الصلاحية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط 22 طن تمور منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام "صاحب مصنع تمور" بدون ترخيص - كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين ، بعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإستغلال علامة تجارية (بدون وجه حق) ، وتدوين عناوين وهمية للتهرب من الجهات الرقابية خشية ضبطه ، مستغلاً قرب حلول شهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على التمور ، مما يُعد بذلك مدخلاً الغش ومسبباً أخطاراً على الصحة العامة للمواطنين ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد مأمورية بالتنسيق مع مفتشى التموين والأغذية تم إستهداف المصنع وتم ضبط "المدير المسئول- مقيم بدائرة المركز" وبتفتيش المصنع عُثر على الآتى:

(10) طن بلح معبأة داخل أجولة بلاستيك بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

(10) طن عجوة مفرومة بدون بيانات.

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(183) كرتونة عجوة زنة الواحدة 10 كيلو جرام من بينها (156) كرتونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

(4) ماكينات "فرم، نزع نواه البلح".

وبلغت إجمالي المضبوطات (21,830 طن بلح وعجوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) ، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

وبمواجهة المدير المسئول اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.