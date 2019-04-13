مصر | "عمرها 3 سنوات".. عاطل ينهش جسد طفلة ويقتلها ويلقيها في أرض زراعية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمرها 3 سنوات".. عاطل ينهش جسد طفلة ويقتلها ويلقيها في أرض زراعية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في البحيرة، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طفلة عقب محاولته التعدي عليها واستغاثتها.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بمقتل "طفلة سن 3- مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور والعثور على جثتها بقطعة أرض زراعية مجاورة لمنزلها بدائرة المركز ، وبها كدمات بالرقبة وخدوش بالوجه، وما قرره والدها "عامل"، سن 35، بخروجها للهو وتغيبها وعثوره عليها في وقتٍ لاحق بقطعة الأرض المُشار إليها ، وعدم اتهامه لأحد بالتسبب في مقتلها.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة عن تحديد مرتكب الواقعة "عاطل" سن 33 - أحد جيران الطفلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الحادث وقرر أنه حال سيره أمام منزل الطفلة المجني عليها شاهدها بمفردها ، فقام باستدراجها للأرض الزراعية المتاخمة لمنزلها "مكان العثور" ، ولدى محاولته التعدي عليها قامت بالاستغاثة مما دفعه إلى كتم أنفاسها وخنقها بيديه فأودى بحياتها وفر هارباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.