مصر | ضبط عاطل وسيدة وبحوزتهما 1.6 كيلو حشيش بشبرا الخيمة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل وسيدة وبحوزتهما 1.6 كيلو حشيش.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات، بلطجة، سلاح"، ربة منزل- سن 27 ومقيمة بدائرة القسم)، وبحوزتهما عدد (16 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 1،600 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.