انت الان تتابع 3 إقالات وفصل.. تفاصيل «خلع البناطيل» بجامعة الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خلع البناطيل بكلية التربية

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو لبعض طلبة كلية التربية بنين بجامعة الأزهر، يظهر فيه مدرس يجبر الطلاب على خلع بناطيلهم أمام زملائهم، وهو ما دفع الجامعة إلى اتخاذ قرارات بإقالة عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس القسم من مناصبهم، وفصل الأستاذ صاحب الواقعة، ومنعه من الإشراف على الامتحانات، وكذلك الطلاب المشاركين بهذا الفعل المنكر داخل المحاضرة، وإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، للبت في هذه الواقعة.

جامعة الأزهر: كل طالب نشر فيديو «خلع البناطيل» سيعاقب الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر، قال لـ«التحرير»، إن الأزهر بريء من كل تصرف يسيء إلى قيمه وقيم المجتمع المصري، مضيفا أن كل المنتمين للأزهر يرفضون أي خروج عن قيمه الوسطية.(التفاصيل) عميد إعلام الأزهر يوضح

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