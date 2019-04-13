الأزهر يتدخل لحماية محمد صلاح من جماهير تشيلسي

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محمد صلاح - صورة أرشيفية
أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بموقف ناديي ليفربول وتشيلسي تجاه الهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من قبل بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، لكون اللاعب «عربيا مسلما»، معربا عن تقديره لموقف نادي «ليفربول» الذي وصف تلك الهتافات بأنها «تمييزية وجريمة كراهية»، وكذلك رد فعل نادي «تشيلسي» الذي شدد على «اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء الأفراد الذين تسببوا فى إحراج الغالبية العظمى لمشجعي النادى الذين لا يقبلون مثل هذه الأفعال العنصرية».
وطالب مرصد الأزهر، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، الاتحاد الإنجليزي واتحادات كرة القدم حول العالم بتعزيز الأجواء المناسبة لنشر ثقافة قبول الآخر ونبذ الكراهية فى ملاعب كرة القدم، مشددا على أن الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول ترفضه كل الأعراف والأديان التي
وطالب مرصد الأزهر، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، الاتحاد الإنجليزي واتحادات كرة القدم حول العالم بتعزيز الأجواء المناسبة لنشر ثقافة قبول الآخر ونبذ الكراهية فى ملاعب كرة القدم، مشددا على أن الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول ترفضه كل الأعراف والأديان التي كرمت الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، داعيا مجتمعات العالم إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، التي جسدها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان في وثيقة «الأخوة الإنسانية».
وفتح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، النار على جمهور تشيلسي، بعدما وجه هتافات عنصرية ضد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن مجموعة من جماهير تشيلسي، بثت فيديو لها، وهي تهتف «محمد صلاح إرهابي». (التفاصيل)
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