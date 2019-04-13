انت الان تتابع الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 14 34 شبين الكوم 13 33 طنطا 13 32 دمنهور 14 30 الإسكندرية 14 28 بلطيم 13 26 مطروح 12 27 السلوم 11 24 سيوة 18 32 بورسعيد 16 23 دمياط 16 22 الزقازيق 14 33 الإسماعيلية 13 33 السويس 14 30 العريش 12 31 رفح 13 30 رأس سدر 16 30 نخل 6 33 نويبع 20 Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 14 34

شبين الكوم 13 33

طنطا 13 32

دمنهور 14 30

الإسكندرية 14 28

بلطيم 13 26

مطروح 12 27

السلوم 11 24

سيوة 18 32

بورسعيد 16 23

دمياط 16 22

الزقازيق 14 33

الإسماعيلية 13 33

السويس 14 30

العريش 12 31

رفح 13 30

رأس سدر 16 30

نخل 6 33

نويبع 20 32

طابا 13 30

كاترين 9 27

الطور 18 31

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 18 32

مرسى علم 22 29

الفيوم 15 35

بني سويف 15 35

المنيا 12 35

أسيوط 13 35

سوهاج 14 35

قنا 15 35

الأقصر 15 35

أسوان 18 36

أبو سمبل 19 35

الوادي الجديد 16 34

الشلاتين 19 30

أبو رماد 20 30

حلايب 22 28

رأس حدربة 18 29 اقرأ أيضا| واجهي أتربة الربيع وتقلبات الجو بـ7 نصائح الجمبسوت تناسب كل الفصول.. هذه الألوان الأفضل للربيع

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