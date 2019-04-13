انت الان تتابع عميد إعلام الأزهر يوضح مصير طلبة واقعة«خلع البناطيل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر
قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والمشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن واقعة كلية التربية، التي تم تداولها على مواقع التواصل، تسببت في استياء العديد من الطلاب والمنتمين إلى مؤسسة عريقة وكبيرة مثل جامعة الأزهر. وأضاف غانم، في تصريحاته لـ«التحرير»، أن إقالة عميد الكلية ووكيلها ورئيس القسم، هو قرار لا يحتاج إلى شرح أسباب، أما بالنسبة لعضو هئية التدريس فتمت إحالته للتحقيق، بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، وهي أن يمنع العضو من التصحيح ووضع أسئلة الامتحانات، والإشراف عليها إلى أن ينتهى التحقيق بإدانته أو عدم إدانته.
ولفت إلى أنه فى حالة ثبوت إدانته فسوف يحال إلى مجلس التأديب، وهنا تكون المحكمة هي صاحبة القرار للبت في أمره. وأشار إلى أن الطلاب المشاركين في الواقعة تم تحويلهم إلى مجلس تأديب، موضحا: «مجلس التأديب دا بمثابة المحكمة، وهو أمامه وقائع، الطالب بيحضر أمامه لإثبات براءته والأسباب التي دفعته إلى القيام
ولفت إلى أنه فى حالة ثبوت إدانته فسوف يحال إلى مجلس التأديب، وهنا تكون المحكمة هي صاحبة القرار للبت في أمره.
وأشار إلى أن الطلاب المشاركين في الواقعة تم تحويلهم إلى مجلس تأديب، موضحا: «مجلس التأديب دا بمثابة المحكمة، وهو أمامه وقائع، الطالب بيحضر أمامه لإثبات براءته والأسباب التي دفعته إلى القيام بهذا الأمر».
وأكد أنه بعد الاستماع إلى أقوال الطلاب وبحسب قناعة المحكمة يتم تحديد عقوبتهم، موضحا: «ممكن يتم حفظ التحقيق، وممكن يتم إنذارهم أو فصلهم لمدة ترم أوسبوع أو يتم حرمانهم من دخول مادة أو اثنين».
وردا على سؤال «التحرير» عن أعداد الطلاب المفصولين فى هذه الواقعة، قال: «ميزيدش عن 10 طلاب»، لافتا إلى أن كل من شارك في الواقعة أو نشرها على مواقع التواصل تم فصله.
اقرأ أيضًا: فصل أستاذ وطلبة «خلع البناطيل».. قرارات قوية من جامعة الأزهر
كانت هذه تفاصيل خبر عميد إعلام الأزهر يوضح مصير طلبة واقعة«خلع البناطيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.