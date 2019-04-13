شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديد» تُعلن زيادة الإيرادات المحققة في الأسبوع الأول من أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في إطار تنفيذ مبادرة التصدي للركوب دون تذكرة، والتي وجه بها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وما استتبع هذه المبادرة من اتخاذ آليات وإجراءات خاصة بإحكام الرقابة على منافذ دخول الركاب بالمحطات وتطبيق زيادة الغرامة على الركاب المخالفين فقد أدت هذه العوامل والإجراءات المتخذة إلى زيادة الايرادات المحققة خلال الفترة من 1 /4 /2019 حتي 7 /4 /2019 حيث بلغت الإيرادات (41.7 مليون جنيه) في حين بلغت الإيرادات في الفترة المماثلة في الشهر الماضي (من 1 /3 /2019 حتي 7 /3 /2019 (33.4 مليون جنيه) لتكون الإيرادات زادت في الأسبوع الأول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس 2019 بمقدار (8.332.438 مليون جنيه) وهو ما يمثل زياده مقدارها 25%.

وأضافت هيئة السكك الحديدية في بيانها أنها تقوم باستمرار وفقا لتعليمات وزير النقل بزيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وزيادة منافذ صرف التذاكر الامر الذي انعكس على الإيرادات المحققة نتيجة لهذه الجهود المبذولة وذلك في ظل تنفيذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية للعديد من المشروعات الضخمة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تتكلف مليارات الجنيهات بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا كما أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تلاحظ استجابة عدد كبير من الركاب لهذه المبادرة والحرص على التوجه إلى شبابيك التذاكر للحصول عليها.