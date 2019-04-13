شكرا لقرائتكم خبر عن 173 ألف مواطن لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وأكد اللواء «محمد الزملوط» محافظ الوادى الجديد، أن إجمالى المواطنين الذين لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية يبلغ «173724» مواطنا، لافتاً أن هناك خمسة لجان بكلاً من مراكز «الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط» .
حيث تضمنت اللجان العامة لجنة «قاعة على حريف» والتى تضم دائرة قسم شرطة الخارجة باجمالى«64776» ناخب وناخبة، ولجنة قاعة «سيد سيف» بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الداخلة، وتضم دائرة قسم شرطة الداخلة باجمالى «64550» ناخب وناخبة.
كما تضمنت لجنة قاعة «الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس» وتضم قسم شرطة باريس بإجمالى «9622» ناخب وناخبة، ولجنة قاعة «الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة» وتضم دائرة قسم شرطة الفرافرة بإجمالى «24971» ناخب وناخبة.
وأضاف «الزملوط» أن المحافظة أنهت كافة الإستعدادات من خلال تجهيز اللجان، والتنسيق مع مديرية الأمن، كما جري تشكيل غرفة عمليات بكل مركز للوقوف على آخر التطورات، وتَلقى جميع البلاغات، وتقديم الدعم الكامل لكافة المواطنين، لافتآ أنه تم توفير كراسى متحركة للمسنين، والمرضى، وذوى الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على الحركة.
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