شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: تطوير علاقات التعاون المشترك مع الجامعات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تطويراً ملحوظاً في علاقات التعاون المشترك والتبادل العلمى الذي يجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الألمانية وذلك في مجالات العلوم الطبية والهندسية والتكنولوجية.

Advertisements

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن زيارته إلى ألمانيا جاءت ضمن إستراتيجية الجامعة الساعية إلى تطوير نشاطها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الدولي وتنوع الأطراف الشريكة، وأشار إلى أن زيارته تضمنت زيارة جامعة ماجدبرج ولقاء مع رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة الميكانيكية وجولات بقسمي المحاكاة الإبتكارية، والفحص الصناعي، وكلية الحاسبات، ولقاءات مع مدير مستشفى الجامعة ورئيس قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أنه بحث مع المسئولين بجامعة ماجد برج الألمانية سبل إجراء برنامج درجات مشتركة لمنح الماجستير في مجال هندسة الميكانيكيا والهندسة الطبية والحاسبات وإدارة موارد المياه، كما تم الاتفاق على دعوة رئيس الجامعة ووفد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات والعلاجات الدولية لزيارة جامعة أسيوط في الفترة المقبلة، إلى جانب عمل برنامج تدريب أطباء مشترك بقسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وزيارات متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والأطباء من قسم الجراحة بكلا الجانبين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تنظيم برنامج بحثى مشترك في مجال الطاقة والمياه، وكذلك تم الاتفاق على إجراء برامج تبادل للطلاب بالمرحلة الأولى من مختلف تخصصات الجامعة في الهندسة والحاسبات والطب، وعلى تفعيل برنامج إدارة المستشفيات والمؤسسات الطبية تحت إشراف جامعة ماجد برج للعلوم التطبيقية.