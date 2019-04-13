شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مسابقة جديدة لقيادات المحليات تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن وزارة التنمية المحلية، الأسبوع الجاري، عن مسابقة جديدة للقيادات المحلية بالمحافظات تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز في جميع المحافظات.

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وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان اعلامي السبت، أن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 16/4/2019 ولمدة شهر وسيتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار عن طريق لجنة القيادات بالوزارة برئاسته، والتي تضم ثلاثة محافظين وخبراء متخصصين في اللغات والحاسب الآلى ومستشار بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح الوزير أن التقدم سيكون من خلال البوابة الرسمية للوزارة «mld.gov.eg» وسيتم إجراء الاختبارات واختيار القيادات الجديدة بداية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزاة للدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر.

وأضاف الوزير أن الاختبارت ستتم بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وتحقيق رضاهم عنها وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للقيادات التي سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات موضحا أنه على الراغبين في معرفة تفاصيل واختصاصات الوظائف الدخول على موقع الوزارة «mld.gov.eg»