شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد جبانة سقارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، مقبرة خوى من الأسرة الخامسة بجبانة سقارة، والتى تم الإعلان عن اكتشافها الأسبوع الماضى، والتى تتفرد بنقوشها وألوانها، كما تتضمن جولة الوزير أيضا زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر.

كانت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد قد نجحت أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمى للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعى خوى كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.