شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجنايات تنظر إعادة محاكمة 87 إخوانياً في أحداث قسم مطاي وسمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، إعادة محاكمة 87 إخوانياً في احداث اقتحام قسم شرطة مطاي وتظاهر بمركز سمالوط.

Advertisements

وقال مصدر قضائي إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن 36 متهما من عناصر الاخوان متورطين في اقتحام قسم شرطة مطاي وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وكان محكوما عليهم بأحكام بالسجن المؤبد عام 2017 وتم القبض عليهم وتعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في مايو 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون لجمعة محظورة وتخريب منشآت شرطية ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب رئيس مركز شرطة مطاي وسرقة محتويات القسم تزامنا مع احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

فيما تنظر ذات المحكمة محاكمة 51 اخرين متورطين في احداث تظاهر بمركز سمالوط بينهم 7 محبوسين على ذمة القضية التي تعود إلى شهر اكتوبر عام 2015 بمركز سمالوط بتهمة بالتظاهر وقطع الطرق والتحريض على العنف وإثارة الشغب.