شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد الأزهر» يُعلق على موقف ليفربول وتشيلسي من الهتافات العنصرية ضد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بموقف ناديي ليفربول وتشيلسي تجاه الهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الدولي «محمد صلاح» نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من قبل بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، لكون اللاعب «عربيًّا مسلمًا».

وأعرب المرصد في تغريدات له على «تويتر» عن تقديره لموقف نادي «ليفربول»، الذي وصف تلك الهتافات بأنها «تمييزية وجريمة كراهية»، وكذلك رد فعل نادي «تشيلسي» الذي شدد على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء الأفراد الذين تسببوا في إحراج الغالبية العظمى لمشجعي النادى ،الذين لا يقبلون مثل هذه الأفعال العنصرية. وطالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاتحاد الإنجليزي واتحادات كرة القدم حول العالم، بتعزيز الأجواء المناسبة لنشر ثقافة قبول الآخر، ونبذ الكراهية في ملاعب كرة القدم.

وشدد المرصد على أن الإعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول، ترفضه كل الأعراف والأديان التي كرمت الإنسان، بغضِّ النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، داعيًا مجتمعات العالم إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، التي جسَّدها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان في وثيقة «الأخوة الإنسانية».