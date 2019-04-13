شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تفتتح برنامج التدريب «استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي» بالتعاون مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة العمل المخصصة للمجموعة الأولى ضمن أربع مجموعات من البرنامج التدريبي «استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي» والذى يستهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات بواقع 50 متدرب لكل مجموعة.

وأكدت د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في 2018 في مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات، مضيفة أن التدريب يأتى كذلك في إطار محور بناء وتنمية القدرات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

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وقالت م غادة لبيب إن مجالات التعاون بين مصر والإمارات تتركز في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتنمية وتطوير القدرات للقيادات الحكومية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات الجهاز الإداري للدولة وصقل خبرات العاملين به في العديد من المجالات والتي من بينها الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات واستشراف المستقبل ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي.

وأوضحت لبيب أن البرنامج التدريبي «استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي» يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والمتخصصة والتي تتمثل في الاتصال الحكومي ووضع إطار للتخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي في تنسيق وتنظيم مبادرات وموارد الاتصال وتحقيق أقصى قدر من التأثير والفاعلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مكونات التخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتحليل الوضع الراهن من خلال الاطلاع على التوجهات والخطط الاستراتيجية العامة، والتعرف على القضايا والمجالات ذات الأولوية والتي ينبغي التركيز وتكثيف جهود الاتصال فيها.

وتابعت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبيى يشتمل كذلك على دراسة إدارة الاتصال الرقمي وما يتعلق بالإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على شبكات التواصل الحكومي والاعلام، واستراتيجية الحكومة حول التعامل مع وسائل الإعلام وتطوير العلاقات مع ممثلي وسائل الإعلام الاقليمية والدولية، وإبراز البرامج والمبادرات الحكومية المتميزة في الإعلام الدولي، هذا بالإضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الاتصال الداخلي وتفعيل الشبكة الالكترونية الداخلية وضمان تضمينها لجميع المعلومات والبيانات التي تعنى الموظفين أو تساعدهم على اتخاذ القرارات، فضلا عن الاطلاع على كيفية الاتصال الحكومي في إدارة الأزمات والكوارث.