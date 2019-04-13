شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: لا يوجد مؤسسة فى العالم يدرس بها 100 جنسية سوى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن الأزهر ليس محليا ولا إقليميا بل هو مؤسسة عالمية، فالازهر يدرس به أكثر من 100 جنسية منهم 23 ألف طالب بالجامعة و10 ألف بالمرحلة قبل الجامعية، فأرونى مؤسسة فى العالم جمعت هذه الجنسيات سوى الأزهر .

Advertisements

وأضاف المحرصاوى، خلال كلمته باحتفال جامعة الأزهر الأول "يوم التفوق"، نريد من هذا الاحتفال أن نرسل رسالة للعالم أجمع هذا هو الأزهر الشريف بشيخه وبعلمائه وأساتذته فهنيئا لكم بأزهركم، لافتا إلى أن هذا اليوم يعد عيدا .

وكرمت الجامعة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ،ومن المكرمين الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والراحل الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الشافى عبادة، وعدد كبير من العلماء.