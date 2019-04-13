شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ104 مواطنين بالتجنس بالجنسية االأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار رقم 1004 لسنة 2018 بالإذن لـ 41 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسيات المصرية.



1 جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية. Advertisements كما نشرت الجريدة القرار رقم 1004 لسنة 2018 بالإذن لــ 63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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