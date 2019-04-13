شاهد فى دقيقة.. 4 مدربين غدرت بهم الكرة بالدورى 2018ـ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مدربون متميزون فى الدورى تاريخهم طويل مع الإنجازات، لكنهم فى موسم 2018 / 2019 بالدورى المصرى"الإيجيبشين ليج" يواجهون سوء حظ غير عادى، وكأن الساحرة المستديرة قررت الغدر بهم فجأة. "دوت مصر" يرصد 4 مدربين غدرت بهم الكرة فى الإيجيبشين ليج فى الفيديو التالى:

طارق يحيى أحد المدربين المخضرمين بالكرة المصرية بدأ الموسم بقوة مع بتروجت ثم تذبذب الأداء منذ الأسبوع الخامس حتى أعلن استقالته تولى تدريب سموحة واستمر سوء التوفيق يلازمه حتى رحل وقرر الراحة مؤقتا.

محمد عمر بدأ الموسم فى القيادة الفنية للاتحاد السكندرى، ولكنه واجه سوء حظ رحل عن الفريق بعد الهزيمة الثقيلة من الداخلية فى الجولة الثامنة حسام حسن يواجه هذا الموسم ظروفا غريبة جدا Advertisements تدهورت نتائج المصرى ليرحل عنه نهاية أكتوبر الماضى تولى تدريب بيراميدز صاحب الإمكانيات المالية والبشرية الكبيرة ولكن سوء الحظ لم يفارقه حتى تمت إقالته رحل لتدريب سموحة المهزوز ولكن عروضه السيئة مستمرة على ماهر على ماهر أبرز المدربين فى مصر خلال الموسم الماضى بدأ الموسم الحالى مع سموحة وسط نتائج مهزوزة رحل بعد خلافات مع فرج عامر رئيس النادى تولى قيادة إنبى بأداء مهزوز، ولكن تحسنت الأمور بعد الثقة من الإدارة البترولية

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