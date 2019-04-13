شاهد فى دقيقة.. 4 مدربين غدرت بهم الكرة بالدورى 2018ـ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مدربون متميزون فى الدورى تاريخهم طويل مع الإنجازات، لكنهم فى موسم 2018 / 2019 بالدورى المصرى"الإيجيبشين ليج" يواجهون سوء حظ غير عادى، وكأن الساحرة المستديرة قررت الغدر بهم فجأة.
"دوت مصر" يرصد 4 مدربين غدرت بهم الكرة فى الإيجيبشين ليج فى الفيديو التالى:
أحد المدربين المخضرمين بالكرة المصرية
بدأ الموسم بقوة مع بتروجت
ثم تذبذب الأداء منذ الأسبوع الخامس حتى أعلن استقالته
تولى تدريب سموحة واستمر سوء التوفيق يلازمه حتى رحل وقرر الراحة مؤقتا.
بدأ الموسم فى القيادة الفنية للاتحاد السكندرى، ولكنه واجه سوء حظ
رحل عن الفريق بعد الهزيمة الثقيلة من الداخلية فى الجولة الثامنة
يواجه هذا الموسم ظروفا غريبة جدا
تدهورت نتائج المصرى ليرحل عنه نهاية أكتوبر الماضى
تولى تدريب بيراميدز صاحب الإمكانيات المالية والبشرية الكبيرة
ولكن
سوء الحظ لم يفارقه حتى تمت إقالته
رحل لتدريب سموحة المهزوز ولكن عروضه السيئة مستمرة
على ماهر
أبرز المدربين فى مصر خلال الموسم الماضى
بدأ الموسم الحالى مع سموحة وسط نتائج مهزوزة
رحل بعد خلافات مع فرج عامر رئيس النادى
تولى قيادة إنبى بأداء مهزوز، ولكن تحسنت الأمور بعد الثقة من الإدارة البترولية
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