شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 6 درجات، على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.