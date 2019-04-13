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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار من واشنطن: تحقيق الاقتصاد الرقمى يتطلب تمويل ابتكارات الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قارة إفريقيا تحتاج إلى مراكز الابتكار للشباب.
وأضافت سحر نصر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" من واشنطن، أن تحويل افريقيا لاقتصاد رقمى لابد أن يتم من خلال التمويل وبناء القدرات حتى يتمكن الشباب من اتخاذ أفكار جيدة لبناء أعمالهم، لافتة إلى أن التحويل يحتاج لوقت طويل ويتم تدريجيا.
وأوضحت أنه يمكن اتخاذ ما حققته مصر نموذجا لتطبيقه فى قارة افريقيا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يترأس الاتحاد الافريقى ويدعم مبادرات الشباب المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمى.
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