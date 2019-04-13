الموسم يبدأ اليوم.. الزراعة: 260 جنيهًا سعر شيكارة بذرة القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، افتتاح موسم زراعة القطن، بزيارة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن سعر شيكارة بذرة القطن 260 جنيهًا، مشيرا إلى أن المعهد اجتمع منذ يومين بمديري الجمعيات لتأكيد توفير البذرة شريطة توفير الحيازة للمزارع.

وأضاف مسعد، أن الوزارة وفرت بذرة القطن الخاصة بالمساحات التي يجرى تسوقها، لافتا إلى أن السوق المحلي يستهلك ما يقرب من 300 ألف إلى 400 ألف هيكتار، بينما يستوعب التصدير من مليون إلى مليون ونصف ليكون الإجمالي مليونًا و700 ألف هيكتارًا، لافتا إلى أن الهدف زيادة إنتاج المزارع.

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وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك 6 أصناف أساسية لهذا العام، هي: "جيزة 96، جيزة 92، وهما فائقا الطول، وصنفا أقطان وجهة بحري، جيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 95، وجيزة 90"، موضحا استثناء بعض الأصناف فائقة الجودة في بعض الجمعيات بمحافظة دمياط لزراعة أصناف تم التعاقد عليها وهي جيزة 45 وجيزة 84.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وكلاء الوزارة بالمحافظات ضرورة مراقبة المساحات المخالفة بالتعاون مع مديريات الأمن لإزالة الزراعة المخالفة قبل أن تنبت.

وشدد مدير معهد القطن، على ضرورة الالتزام الإرشادات الفنية التي وضعتها الوزارة لتفادي زراعة أصناف غير منتقاة ما قد يتسسب في خفض سعر البيع أو التعاقد.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة حددت زراعة 336 ألف فدان العام الماضي، بينما لم تحدد المساحة المنزرعة هذا العام بسب صعوبة التسويق مما يشير إلى خفض المساحة المنزرعة.