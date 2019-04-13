الزراعة: محطة بحوث سخا تسهم في إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

بدأ الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، جولته في محافظة كفر الشيخ، برفقة الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات وزارة الزراعة.

وعقد وزير الزراعة مؤتمرًا صحفيًا بمحطة بحوث سخا، أكد فيه أنها تعد واحدة من أهم المحطات البحثية الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في البحوث العلمية للنهوض بالإنتاج الزراعي، وزيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية.

Advertisements

وأشار الوزير، إلى أن هناك تعاونًا دائمًا ومستمرًا بين وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، في إنجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوي معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.

ورحب الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، بزيارة الوزير مؤكدًا أن المحافظة تعتبر زراعية في المقام الأول، حيث تسهم بنسبة 40% من إنتاج القطن و 33% من إنتاج الأرز بالإضافة لإنتاج الأسماك

ووجه المحافظ الشكر لوزير الزراعة، بعد موافقته على زيادة مساحة زراعة الأرز من 170 الف فدان إلى 277 الف بالإضافة إلى زراعة 50 الف فدان بمياه الصرف الزراعى.​