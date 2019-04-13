محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه كما وعد وزير الآثار بأن يكون عام ٢٠١٩ عام الاكتشافات الأثرية، يشهد اليوم تفاصيل مقبرة جديدة في منطقة سقارة، لبعثة مصرية برئاسة محمد مجاهد بدأ العمل بها ٢٧ فبراير ومازال العمل جاريا.
وأضاف وزيري، في تصريحات صحفية على هامش الكشف عن مقبرة خوي، أن المقبرة تعد الجميلة والفريدة في هذه المنطقة وصاحبها "النبيل أوالقاضي"، وعمرها ٤٥٠٠ عام، وجودة الألوان والنقوش بها جيدة كما لو كانت مدهونة بالأمس.
وتابع: "تجسد النقوش بالمقبرة القرابين التي قدمها قدماء المصريين ومن أهم ما بها أن المصري القديم أثناء تلوينها سند يده وظهرت بصمات يده".
وختم بقوله: "هذه المقبرة تشبه الأهرامات، بها ممرات ومخازن وتعود إلى الأسرة الخامسة".
جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لزيارة عدد من المقابر في منطقة سقارة، على رأسها مقبرة "خوي"، من الأسرة الخامسة، والتى تم إعلان اكتشافها الأسبوع الماضي، وتتفرد بنقوشها وألوانها، كما تتضمن الجولة أيضًا زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر (المغلقتين).
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 4500 عام.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل مقبرة "خوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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