بعد قرارات كامل الوزير.. 25% زيادة في إيرادات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في إطار تنفيذ مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة والتي وجه بها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وما تبعه من آليات وإجراءات خاصة بإحكام الرقابة على منافذ دخول الركاب بالمحطات وتطبيق زيادة الغرامة على الركاب المخالفين، أدت لزيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1/4/2019 حتى 7/4/2019.

واوضحت الهيئة، في بيان، السبت، أن الإيرادات بلغت 41.7 مليون جنيه، في حين بلغت بنفس الفترة في الشهر الماضي من 1/3/2019 حتى 7/3/2019 33.4 مليون جنيه؛ لتكون الإيرادات زادت بالأسبوع الأول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس 2019 بمقدار 8.332.438 مليون جنيه، ما يمثل زياده مقدارها 25%.

وأضافت الهيئة، أنها مستمرة وفقا لتعليمات وزير النقل، بزيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وزيادة منافذ صرف التذاكر الأمر الذي انعكس على الإيرادات المحققة نتيجة لهذه الجهود، في ظل تنفيذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية للعديد من المشروعات الضخمة في جميع عناصر المنظومة .