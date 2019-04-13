أول تعليق للأزهر على الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بموقف ناديي ليفربول وتشيلسي تجاه الهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من قبل بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، لكون اللاعب عربيًّا مسلمًا.

وأعرب المرصد في تغريدات له على "تويتر"، اليوم السبت، عن تقديره لموقف نادي ليفربول الذي وصف تلك الهتافات بأنها تمييزية وجريمة كراهية، وكذلك رد فعل نادي تشيلسي الذي شدد على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء الأفرادالذين تسببوا فى إحراج الغالبية العظمى لمشجعي النادى الذين لا يقبلون مثل هذه الأفعال العنصرية.

وطالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الاتحاد الإنجليزي واتحادات كرة القدم حول العالم بتعزيز الأجواء المناسبة لنشر ثقافة قبول الاخر ونبذ الكراهية فى ملاعب كرة القدم.

وشدد المرصد على أن الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول ترفضه كل الأعراف والأديان التي كرمت الإنسان بغضِّ النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، داعيًا مجتمعات العالم إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، التي جسَّدها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان في وثيقة الأخوة الإنسانية.