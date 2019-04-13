بالأسماء.. السماح لـ41 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ20 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، القرار رقم 495، لسنة 219، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية.

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كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 496، بالسماح لـ21 شخصًا أيضًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

وجاء القراران والأسماء كما يلي: