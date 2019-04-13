مجلس الوزراء يكشف تفاصيل أعرض كوبري مُلجم في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن كوبري تحيا مصر الشرقي "الكوبري المُلجم" والذي يبدأ من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل بشبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق‏.

أوضح المركز، أن الكوبري ينفرد بالعديد من المميزات، أبرزها أنه يعد أعرض كوبري مُلجم على مستوى العالم والأول من نوعه الذي ينفذ بأيادٍ مصرية 100%، وسيسجل في موسوعة "جينس" للأرقام القياسية من حيث الاتساع، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، وممشى زجاجي بطول الكوبري للمواطنين، وأخيرًا يستخدم في إنشائه ‏‏أكبر بارجين بحريين في مصر بحمولة ١٣٥٠ و٩٠٠ طن.‏

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وأشار انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن ارتفاع الأعمدة من سطح الماء يبلغ ‏٩٦ مترًا، كما يصل عرض الكوبري في المنتصف 66.8 مترًا، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر، ‏ويرتكز على ‏6 أعمدة 3 بالجهة الشرقية و3 بالجهة الغربية، في حين يبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني العلوي ‏‏10 آلاف طن، علمًا بأنه تم البدء في إنشاء الكوبري عام 2016 وسيتم افتتاحه هذا العام، ويشارك في تنفيذ الأعمال ‏4 آلاف مهندس وفني وعامل ذوي خبرة.

‏وفي نفس السياق، كشف الإنفوجراف عن الانتهاء من مراحل تنفيذ الكوبري الآتية (أعمال الهيكل العلوي بمنطقتي المظلات وجزيرة الوراق- أعمال تركيب الباكيات المعدنية فوق الفتحات الملاحية والبلاطات الخرسانية- أعمال شد الكابلات بطول الكوبري كاملاً الذي يصل إلى 540 مترًا)، كما أنه جاري الانتهاء من الأعمال الآتية (‏أعمال تركيب الاكسسوارات النهائية للكابلات – أعمال صب المسافات بين البلاطات في الوصلة النهائية Clouser Segment - أعمال التحضير لتركيب أعمدة الإنارة وأعمال التشطيبات)، مضيفًا أنه يتم استخدام ترسانة من المعدات لإنجاز هذا المشروع أهمها ‏50 ونشًا حمولات مختلفة تصل إلى 600 طن، و‏27 ماكينة دق خوازيق، و‏2 عبارة تم تصنيعهما خصيصًا للمشروع بتكلفة 46 مليون جنيه. ‏‏