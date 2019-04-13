شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للأجانب المقيمين واللاجئين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن بدء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للأجانب المقيمين واللاجئين ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة⁦⁦⁩ للمسح الطبي الشامل لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن حملة المسح الطبى ستبدأ من سن 12 سنة فأكثر. ويتم إجراء المسح والكشف بالأماكن التالية: ١- وحدة الأمل الصحية بغارب Advertisements ٢- وحدة الميناء بالغردقه ٣- مستشفى سفاجا بسفاجا ٤- مركز رعاية الأمومة والطفولة بالقصير ٥- مركز صحة الأسرة بمرسى علم بمدينة مرسي علم ٦- مستشفى الشلاتين بمدينة الشلاتين ويتم المسح مجانا ويبدأ الكشف يوميا بهذه الأماكن من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا يوميا ماعدا الجمعة والعطلات.

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