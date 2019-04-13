الثلاثاء.. معرض "أفندينا" للصور الفوتوغرافية بقصر محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يفتتح متحف قصر محمد علي، بالمنيل، الثلاثاء المقبل، معرضا مؤقتا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "افندينا"، والذي ينظمة المتحف بالتعاون مع جمعية أصدقاء متحف المنيل بمناسبة يوم التراث العالمي.

وقال ولاءالدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن المعرض سيقام بالقاعة الكبرى للمتحف، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 16 يوليو 2019.

وأضاف أن المعرض يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية من التراث الأرشيفي للقصر، والتي تعرض لأول مرة، وتتناول الصور حياة الأمير محمد علي، وهواياته، ورحلاته طوال حياته، ومهامه الرسمية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الصور التي تصور جوانب من حياته الاجتماعية والخاصة التي تعرض لأول مرة.

وأشار بدوي إلى أن الأمير محمد علي كان محب للحفاظ على تراث أجداده، وجمع كل ما يتعلق بالتراث ليخلدها للأجيال القادمة، ما جعله يلقب "بالمقتني الأعظم".