"قضايا الدولة" تجنب "جهاز مياه الشرب" سداد 52 مليون جنيه لإحدى الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم في التحكيم رقم 42 لسنة 2018، برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ما جنبه سداد مبلغ 52 مليون و254 ألف جنيه.

وصرّح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، بأن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ نهاية المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألف و852 جنيه واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليون و875 ألف و299 جنيه وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 مليون و123 ألف و163 جنيه، ... ، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 ألف و810 جنيه.

وقد قضت هيئة التحكيم برفض الدعوى وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليون و254 ألف و656 جنيهاً.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.