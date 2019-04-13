انت الان تتابع مؤشرات «100 مليون صحة» تطيح بمدير مستشفى الزقازيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أطاحت المؤشرات «المتردية» للأداء، بمدير مستشفى «الزقازيق» العام من مهام منصبه؛ بعدما تبين انخفاض مؤشر الأداء وكشفت عنها الزيارات الإشرافية الخاصة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سي» والأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، وفق ما أوضحه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تعلقت أسباب إعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه في تراجع معدلات الاستعدادات اللازمة لفحص غير المصريين ضمن المبادرة، والتي تبدأ اعتبارًا من غد السبت بمُختلف أنحاء محافظة الشرقية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، إلى تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير أعمال مدير مستشفى «الزقازيق» العام، وذلك لحين تكليف مدير جديد لإدارة المستشفى. وفي الوقت ذاته، شدد
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، إلى تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير أعمال مدير مستشفى «الزقازيق» العام، وذلك لحين تكليف مدير جديد لإدارة المستشفى.
وفي الوقت ذاته، شدد على تواجد فرق ثابتة للمبادرة الرئاسية في أماكن ظاهرة بجميع اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، على أن تكون في مسار الناخبين، مع تطبيق كافة المعايير والتعليمات الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية في الأماكن التابعة للمديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات «100 مليون صحة» تطيح بمدير مستشفى الزقازيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.